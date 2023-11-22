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В России отменили запрет на экспорт летнего дизеля

Минэнерго: правительство РФ сняло запрет на экспорт летнего дизеля

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«Газпром нефть»

Правительство России решило снять временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, введенный в рамках комплекса мер по урегулированию ценовой ситуации на внутреннем топливном рынке. Об заявили в пресс-службе российского Министерства энергетики.

Согласно информации ведомства, за минувшие два месяца было обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом и автомобильным бензином, при условии сохранения высоких объемов переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.

«Оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились», — указывается в публикации.

При этом его запасы превышают 3,2 млн тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива, 17 сентября, отметили в Минэнерго.

Перед этим вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что решении о снятии запрета на экспорт дизельного топлива может быть принято в ближайшее время.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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