Фермеры в Молдавии перекрыли один из въездов в Кишинев

Протестующие молдавские фермеры на тракторах перекрыли один из въездов в Кишинев. Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, дорожное движение перекрыто на Хынчештском шоссе на одном из въездов в Кишинев.

«Полиция принимает все меры для регулирования движения транспорта, тем более, что сейчас время пик, когда граждане разъезжаются по домам, движение затруднено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молдавские фермеры начали подготовку к маршу на Кишинев на тракторах. Они недовольны положением в сельскохозяйственном секторе страны.

До этого сообщалось, что фермеры Европы опасаются конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины при вступлении этой страны в Европейский союз. Также опасение вызывает вероятная необходимость восстанавливать сельское хозяйство Украины после завершения конфликта, что потребует больших финансовых вложений и только увеличит производство продуктов на Украине.

Ранее на Украине заявили, что готовы к торговым конфликтам внутри Евросоюза.