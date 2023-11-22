Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фермеры в Молдавии перекрыли один из въездов в Кишинев

Протестующие молдавские фермеры на тракторах перекрыли въезд в Кишинев

Протестующие молдавские фермеры на тракторах перекрыли один из въездов в Кишинев. Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, дорожное движение перекрыто на Хынчештском шоссе на одном из въездов в Кишинев.

«Полиция принимает все меры для регулирования движения транспорта, тем более, что сейчас время пик, когда граждане разъезжаются по домам, движение затруднено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молдавские фермеры начали подготовку к маршу на Кишинев на тракторах. Они недовольны положением в сельскохозяйственном секторе страны.

До этого сообщалось, что фермеры Европы опасаются конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины при вступлении этой страны в Европейский союз. Также опасение вызывает вероятная необходимость восстанавливать сельское хозяйство Украины после завершения конфликта, что потребует больших финансовых вложений и только увеличит производство продуктов на Украине.

Ранее на Украине заявили, что готовы к торговым конфликтам внутри Евросоюза.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий