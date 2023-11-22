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Путин поручил кабмину увеличить производство недорогого мяса

Путин поручил представить инициативы по производству мяса птицы до 20 декабря

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На фоне роста цен на продовольствие президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить меры по увеличению объемов выпуска мяса птицы на внутренний рынок. Об этом сообщает на сайте Кремля.

В документе указан срок исполнения данного задания — до 20 декабря. Правительству необходимо подготовить предложения, направленные на наращивание объема предложения данного вида мяса, с особым акцентом на увеличение масштабов его производства.

В начале ноября Минсельхоз России предложил ввести в следующем году квоту на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тыс. тонн По словам чиновников, это нужно для стабилизации цен и обеспечения потребностей внутреннего рынка в контексте высокого спроса. 26 октября, министерство предложило запретить экспорт мяса птицы и яиц на полгода с 1 декабря этого года по 31 мая следующего с целью сохранения ресурсов для внутреннего потребления.

Ранее Путин назвал отличным урожай зерна 2023 года.

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