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Министр оценил рост цен на проживание в российских отелях

Решетников: проживание в отелях России с начала года подорожало на 8-14%

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Depositphotos

Cтоимость проживания в отелях России выросла с начала 2023 года на 8-14%.Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

По его словам, в двух- и трехзвездочных гостиницах цены поднялись на 8-11%. В отелях категории «четыре» и «пять» звезд — почти на 14%. Решетников отметил, что на рост цен влияет дефицит гостиничных мест на фоне повышенного спроса. К середине ноября на новогодние праздники забронировано в 1,5 раза больше номеров, чем год назад.

Министр подчеркнул важность наращивания гостиничного фонда в России. По его словам, за 9 месяцев 2023 года в стране введено 10 тысяч новых номеров против 11 тысяч за весь 2022 год. По подсчетам министра гостиничный фонд таким образом, был увеличен на 40%.

До этого в Севастополе отреагировали на слова чиновницы о туристах из Китая.

Ранее стало известно, где россияне планируют отдыхать в ноябре.

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