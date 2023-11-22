Шеф Пентагона назвал сумму помощи Украине с начала СВО

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США и контактная группа по Украине выделили более $80 млрд на помощь Киеву с начала специальной военной операции РФ на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Историческая контактная группа выделила Украине более $80 млрд оборонной помощи», — указал шеф Пентагона.

Иных подробностей он не привел.

Накануне Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Соответствующее видеообращение он сделал на фоне Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, ролик опубликован в его аккаунте в X.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что США хотят переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».