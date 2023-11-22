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Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на следующую неделю

Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября

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Reuters

Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября. О новой дате мероприятия сообщается на сайте ОПЕК.

«187-е заседание конференции ОПЕК, 51-е заседание Объединенного министерского комитета по мониторингу и 36-е министерское совещание стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран, первоначально запланированные на 25 и 26 ноября 2023 года, были перенесены на четверг, 30 ноября 2023 года», — следует из сообщения.

О переносе встречи на следующую неделю в среду первым сообщило Bloomberg. Позже делегаты сказали «Прайму», что новостей о переносе им не поступало. Затем информация о переносе появилась сайте ОПЕК.

Шанс того, что страны, входящие в альянс ОПЕК+, на предстоящем заседании примут решение об усилении сокращения нефтедобычи, равняется примерно 35%, считают аналитики инвестбанка Goldman Sachs. По их мнению, дополнительные ограничения могут последовать, чтобы подстраховаться на случай ослабления спроса на нефть в начале 2024 года. В частности, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак и Кувейт могут снизить добычу в сумме на 0,5-1 млн баррелей в сутки в январе-марте 2023 года, спрогнозировали аналитики банка.

Ранее РФ уменьшила морские поставки нефти до рекордно низкого уровня за три месяца.

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