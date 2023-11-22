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Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса

Путин предложил Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год, передает РИА Новости.

«Давайте на 2024-й продлим», — сказал президент в ходе совещания с правительство.

Он подчеркнул, что мораторий не должен касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.

Летом Путин предложил отменить любые проверки в отношении бизнеса, не представляющего угрозы и рисков для граждан и окружающей среды. В отношении них нужны лишь профилактические меры, отметил он.

В сентябре Генпрокуратуру попросили проверить все российские компании, занимающиеся производством и доставкой готовой еды. Обращение поступило от Общественной потребительской инициативы (ОПИ) после трагедии в Санкт-Петербурге, где более 200 человек отравились продукцией компании «Грин Бокс».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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