Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год, передает РИА Новости.

«Давайте на 2024-й продлим», — сказал президент в ходе совещания с правительство.

Он подчеркнул, что мораторий не должен касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.

Летом Путин предложил отменить любые проверки в отношении бизнеса, не представляющего угрозы и рисков для граждан и окружающей среды. В отношении них нужны лишь профилактические меры, отметил он.

В сентябре Генпрокуратуру попросили проверить все российские компании, занимающиеся производством и доставкой готовой еды. Обращение поступило от Общественной потребительской инициативы (ОПИ) после трагедии в Санкт-Петербурге, где более 200 человек отравились продукцией компании «Грин Бокс».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.