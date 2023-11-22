Совфед одобрил приостановку компенсации советских вкладов еще на год

Совет Федерации одобрил приостановление на еще один год — до 1 января 2027 года — вступление в силу закона, предусматривающего компенсацию дореформенных вкладов советских граждан в Сбербанке. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В 1995 году был принят закон, предусматривающий восстановление ценности сбережений граждан, размещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в органы госстрахования и государственные облигации. Эти сбережения должны быть переведены в целевые долговые обязательства РФ с применением долгового рубля.

При этом установленная базовая стоимость необходимого социального набора составляет 464 рубля СССР. Однако до сих пор не приняты законы, регламентирующие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и механизм их обслуживания. Из-за этого действие закона приостанавливается с 2003 года.

Согласно данным правительства РФ, на погашение всех гарантированных сбережений потребовалось бы: 61,8 трлн рублей в 2024 году, 64,2 трлн рублей в 2025 году и 66,8 трлн рублей в 2026 году.

В начале октября министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил последствия высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее депутаты разработали несколько вариантов решения проблемы советских вкладов.