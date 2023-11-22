Совфед одобрил закон о новом российском бюджете

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Решение принято единогласно, за него проголосовали 154 сенатора. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Доходы бюджета в 2024 году будут более 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн, в 2026 году — 34 трлн . Расходы составят 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно.

В ближайшие три года российский бюджет будет дефицитным. В течение 2024-2026 годов ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2024 году он запланирован на уровне 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы 29 сентября. Законопроект впервые был направлен полностью в электронном виде.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2024-2026 годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минфин cообщил, сколько Россия в будущем году потратит на оборону.