Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Совфед одобрил закон о новом российском бюджете

Совфед России одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2025 годы

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Решение принято единогласно, за него проголосовали 154 сенатора. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Доходы бюджета в 2024 году будут более 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн, в 2026 году — 34 трлн . Расходы составят 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно.

В ближайшие три года российский бюджет будет дефицитным. В течение 2024-2026 годов ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2024 году он запланирован на уровне 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы 29 сентября. Законопроект впервые был направлен полностью в электронном виде.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2024-2026 годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минфин cообщил, сколько Россия в будущем году потратит на оборону.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий