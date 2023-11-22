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Россия планирует увеличит трубопроводные поставки газа в Китай

Новак: РФ увеличит объем трубопроводных поставок газа в Китай до 100 млрд куб м

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Depositphotos

Россия нарастит поставки трубопроводного газа в Китай до 100 млрд кубометров в год. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, в 2023 году планируется экспортировать 22 млрд кубометров газа. К 2025 году объем вырастет до 38 млрд кубометров по мощностям «Силы Сибири». Кроме того, реализуется проект «Сила Сибири-2».

«Реализуется проект еще одного дальневосточного маршрута на 10 млрд куб. м газа. Прорабатывается проект «Сила Сибири - 2», который пройдет через Монголию, мощностью 50 млрд кубов. В результате совокупный объем поставок в данном направлении составит около 100 млрд куб. м газа», — сказал он.

При этом Новак отметил, что общий объем добычи газа в России в следующем году снизится до 642 млрд кубометров с 673,8 млрд кубометров в 2022 году.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял о возможном увеличении поставок в Китай по «Силе Сибири» сверх 38 млрд кубометров.

Ранее «Газпром» рассказал о планах полностью загрузить «Силу Сибири».

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