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ЕС перевел Украине транш в 1,5 млрд евро

ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 млрд евро

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Thomas Peter/Reuters

Евросоюз перевел Украине ноябрьский транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сегодня мы перевели Украине €1,5 млрд евро макрофинансовой помощи», — сообщила она.

По ее словам, суммарная помощь Евросоюза Украине достигла €85 млрд.

Накануне Урсула фон дер Ляйен написала пост к десятой годовщине начала Евромайдана. В сообщении она заявила, что события на Украине 2013-2014 годов изменили всю Европу.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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