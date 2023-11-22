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Власти Китая окажут поддержку девелоперам с дефолтами

Bloomberg: чиновники Китая составили список проблемных застройщиков для спасения

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Igor Golovniov/Global Look Press

Правительство Китая включило крупнейших девелоперов Country Garden и CIFI Holdings в проект списка компаний, которым необходимо оказать финансовую поддержку. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, этот «белый список» вскоре будет разослан банкам и другим финансовым организациям. В него также вошли Gemdale Corp, China Vanke и Seazen Group — все с просрочками по долгам. Масштабы помощи пока неясны.

Эксперты отмечают, что включение таких гигантов, как Country Garden, демонстрирует смягчение позиции Пекина по отношению к частным девелоперам на фоне кризиса на рынке недвижимости Китая. Ранее власти отказывали проблемным застройщикам в спасении.

Country Garden в октябре продемонстрировала рекордное падение продаж за последние шесть лет. А компания Vanke, несмотря на отсутствие дефолтов, столкнулась с обвалом стоимости облигаций. При этом компания получила сильную поддержку местных чиновников.

В конце сентября стало известно, что китайский жилищный кризис набирает обороты.

Ранее Country Garden в Китае был признан дефолтным.

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