В России появились риски дефицита новостроек

На российском рынке новостроек наблюдается баланс между спросом и предложением жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ДОМ.РФ.

За 10 месяцев 2023 года в стране было запущено на 25% больше новых проектов (47 млн кв. м), чем введено в эксплуатацию (37 млн кв. м). По данным Дом.РФ, текущих объемов строящегося жилья хватит, чтобы обеспечивать нынешние темпы ввода до 2026 года даже без новых проектов. Однако есть риски возникновения нехватки квартир, близких к сдаче.

Спрос стимулирует госпрограмма льготной ипотеки на фоне повышения ставок ЦБ. Количество заключенных договоров долевого участия выросло на 10%, а к концу года их число может достичь рекордных 750 тыс. В то же время доля проданного жилья пока на уровне 30%.

При этом в проектах со сдачей в 2023 году уже реализовано 75% площадей. А в домах на 2024-2025 годы распродана треть квартир, несмотря на невысокую степень готовности. Это позволило застройщикам поднять цены.

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