ЦБ оценил качество новых кредитов, выданных россиянам

Качество новых кредитов, которые банки предоставили россиянам, вызывает беспокойство регулятора. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Центробанка РФ.

«Качество обслуживания розничных кредитов в 2023 году по-прежнему высокое. Мы считаем, что доля проблемной задолженности сейчас невысока, отчасти это объясняется быстрым ростом кредитного портфеля. Большее беспокойство вызывает качество новых выдач», — отметили в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, в июле-сентябре 2023 года половина ипотеки была выдана с первоначальным взносом менее 20%.

«Более того, кредиты выдаются людям с высокой долговой нагрузкой: в третьем квартале на заемщиков с показателем долговой нагрузки 80%+ пришлось 47% всей выданной ипотеки и 25% необеспеченных потребительских кредитов», — уточнили в пресс-службе.

Показатель долговой нагрузки 80+ означает, что более 80% дохода заемщика уходит на погашение кредита.

Какие у такой ситуации могут быть последствия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ выразили беспокойство, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья.