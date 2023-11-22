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ЦБ раскрыл механизм обмена акций россиян на рубли нерезидентов

Forbes: ЦБ показал схему возврата россиянам до $100 тыс. за замороженные акции

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

ЦБ РФ представил брокерским компаниям и участникам финансового рынка схему обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на замороженные средства нерезидентов в России. Об этом сообщает Forbes.

Согласно документу, обмен будет проходить четыре этапа и разделен на 9 шагов. Сначала инвесторы с иностранными активами на сумму до $100 тыс. должны будут подать заявку на продажу через брокера. Затем брокер и депозитарий НРД проведут проверку и обособят эти активы.

Дальше торговая площадка — организатор торгов сформирует из этих активов лоты и предложит их купить нерезидентам, у которых есть заблокированные рубли на счетах типа «C» в РФ. Если сделка состоится, бумаги переходят нерезиденту, а деньги в рублях — российскому инвестору.

Как сообщили источники Forbes, организатором торгов выступит не биржевая площадка. Вся процедура займет 45 дней, в 2023 году ее запуск не планируется. Пока неясно, как будет определяться стоимость продаваемых лотов. Другая проблема в том, что нерезиденты вынуждены будут покупать весь лот целиком, в том числе и неликвидные активы, отметил собеседник Forbes.

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