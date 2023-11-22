Гендиректор Binance признал вину в рамках расследования в США

Криптовалютная биржа Binance будет выплачивать США сумму в размере 4,3 миллиарда долларов в связи с нарушением уголовного законодательства. Основатель и генеральный директор компании Чанпэн Чжао признал себя и компанию виновными. Об этом сообщило министерство юстиции США.

«Эти законы обеспечивают, что наши финансовые учреждения не станут доступными террористическим организациям, наркоторговцам и государствам, подвергнутым санкциям, которые представляют угрозу общественной безопасности и национальной безопасности», — заявило ведомство.

Сумма штрафа является одной из самых крупных, которые когда-либо взыскивались в США по уголовному делу. Министерство юстиции считает, что Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире частично благодаря совершенным преступлениям: «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа». В заявлении ведомства указано, что сотрудники биржи знали о предоставлении услуг тысячам клиентов из подвергнутых санкциям стран, а также были осведомлены о том, что проведение транзакций между клиентами из таких стран и гражданами США является нарушением закона.

«Однако они все равно продолжали это делать. Binance позволила проводить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около 900 миллионов долларов. Это также способствовало совершению транзакций на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщило министерство юстиции США.

Binance также была предъявлена претензия о нарушении банковской тайны. Министерство юстиции США считает, что Чжао умышленно нарушил закон, который требует от финансовых учреждений предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

Генеральный директор Binance подал в отставку, о чем он сообщил в своем аккаунте на Twitter. «Признаю, что это было эмоционально сложное решение. Но я знаю, что это правильный шаг. Я совершил ошибки, и я должен нести ответственность за них. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня лично», — написал он.

Чжао может быть осужден на срок от одного до десяти лет лишения свободы. Он проживает в ОАЭ, которые не имеют соглашения об экстрадиции с США.

Ранее глава криптобиржи Binance Чжао ушел в отставку из-за дела об отмывании денег.