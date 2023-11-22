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В Россию могут вернуться бренды из Италии, Южной Кореи и Турции

NF: в Россию вернутся 23 зарубежных бренда одежды, обуви и товаров для дома

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Shutterstock

В Россию планируют вернуться 23 зарубежных бренда одежды, обуви, электроники и товаров для дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы консалтинговой компании NF Group.

Сообщается, что на российский рынок уже вернулись 19 зарубежных брендов.

По данным аналитиков, в Россию возвращаются компании из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. При этом большая часть брендов, выбравших восстановление торговли в России, находятся в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные работают в категориях «Товары для дома», «Электроника» и «Книги и сувениры».

До этого немецкая OBI GmH анонсировала намерение обратиться в суд с требованием запретить бывшей «дочке» в РФ использование своих брендов.

Иск поступил в суд 9 ноября и принят к рассмотрению, предварительные слушания должны пройти 10 января. Речь в иске идет о двух товарных знаках – obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году. Суд по заявлению немецкой компании принял обеспечительные меры.

OBI появилась на российском рынке в 2003 году и открыла 27 гипермаркетов. В марте 2022 года сеть гипермаркетов OBI прекратила работу в России.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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