Эксперты рассказали об экономической ситуации в мире

Основные экономики мира демонстрируют неоднородную динамику: США растет, экономика ЕС перешла к стагнации и рецессии, а КНР настигли структурные проблемы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад института страховой компании Swiss RE.

Мы ожидаем, что мировая экономика замедлится в 2024 году по мере ослабления роста и ужесточения денежно-кредитной политики. Основные экономики расходятся: США продолжают расти, в то время как Европа находится в состоянии стагнации, если не рецессии», — говорится в докладе экспертов.

По их прогнозам, темпы роста мировой экономики снизятся до 2,2% в 2024 году, а затем восстановятся до 2,7% в 2025-м на фоне спада инфляции. Вместе с тем инфляция в развитых странах будет оставаться высокой в течение всего десятилетия.

До этого глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ выше 3%.

Ранее Песков оценил прогнозируемые темпы роста экономики.