Финансисты предсказали падение курса доллара до 80 рублей

В России впервые с июня курс доллара опустился ниже 88 рублей. По мнению финансиста Александра Лосева, этому способствовали принятые в стране меры. В ближайшее время рубль может укрепиться еще сильнее, а в 2024 году доллар может дойти до 80-85 рублей, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Основную роль в укреплении рубля сыграл указ президента Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки, считает Лосев. По его мнению, это «переломило» ситуацию на Мосбирже и остановило отток капитала из страны.

К концу года, по мнению эксперта, доллар будет стоить 85-90 рублей, а в первом квартале следующего года опустится ниже. Это зависит от системности принятых мер, пояснил он и напомнил, что в Госдуме предложили ввести штрафные санкции за неисполнение указа о продаже валютной выручки.

«Это значит, что меры становятся более системными, не разовыми, — считает финансист. — Можем надеяться, что в первом квартале следующего года, если не изменится какая-то внешняя конъюнктура — мировой кризис, цены на нефть и другие статьи нашего экспорта, — доллар будет в диапазоне 80-85 рублей».

По мнению эксперта, на российском финансовом рынке стабилизируется ситуация, после чего Центробанк понизит ключевую ставку.

Напомним, что некоторые аналитики озвучивают похожие прогнозы – в ноябре-декабре ожидают «дно» курса доллара и укрепление рубля в первом квартале 2024 года.

В то же время на следующей неделе, по мнению экспертов, курс рубля может перейти к снижению по отношению к доллару и евро.