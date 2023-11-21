Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансисты предсказали падение курса доллара до 80 рублей

Финансист Лосев: в 2024 году доллар будет в диапазоне 80-85 рублей

close
100%
Ohde/face to face/Global Look Press

В России впервые с июня курс доллара опустился ниже 88 рублей. По мнению финансиста Александра Лосева, этому способствовали принятые в стране меры. В ближайшее время рубль может укрепиться еще сильнее, а в 2024 году доллар может дойти до 80-85 рублей, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Основную роль в укреплении рубля сыграл указ президента Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки, считает Лосев. По его мнению, это «переломило» ситуацию на Мосбирже и остановило отток капитала из страны.

К концу года, по мнению эксперта, доллар будет стоить 85-90 рублей, а в первом квартале следующего года опустится ниже. Это зависит от системности принятых мер, пояснил он и напомнил, что в Госдуме предложили ввести штрафные санкции за неисполнение указа о продаже валютной выручки.

«Это значит, что меры становятся более системными, не разовыми, — считает финансист. — Можем надеяться, что в первом квартале следующего года, если не изменится какая-то внешняя конъюнктура — мировой кризис, цены на нефть и другие статьи нашего экспорта, — доллар будет в диапазоне 80-85 рублей».

По мнению эксперта, на российском финансовом рынке стабилизируется ситуация, после чего Центробанк понизит ключевую ставку.

Напомним, что некоторые аналитики озвучивают похожие прогнозы – в ноябре-декабре ожидают «дно» курса доллара и укрепление рубля в первом квартале 2024 года.

В то же время на следующей неделе, по мнению экспертов, курс рубля может перейти к снижению по отношению к доллару и евро.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий