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Новак спрогнозировал увеличение добычи трудноизвлекаемой нефти в России

Новак: к 2050 году до 70% российской нефти будут составлять трудноизвлекаемые запасы

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Global Look Press

К 2050 году доля добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России может вырасти с 30% до 70%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании комитета Совфеда, передает «Интерфакс».

По словам Новака, правительство не исключает введения дополнительных льгот для стимулирования добычи сланцевой нефти. Это связано с тем, что структура запасов в РФ меняется в сторону более сложных, отметил он.

«Для того, чтобы обеспечить сохранение объемов добычи нефти, нам нужно будет создавать условия» — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, в России реализуется проект по разработке месторождений ТРИЗ. В его рамках рассматриваются стимулирующие меры, а также создаются новые технологии для добычи сланцевой нефти, добавил Новак.

До этого вице-премьер рассказалhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/11/21/21755665.shtml о планах добычи нефти и газа в РФ на 2023 год, сообщив, что добыча нефти составит 527 млн тонн при текущем уровне инвестиций.

Ранее в России оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина.

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