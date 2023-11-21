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Новак рассказал о планах добычи нефти и газа в РФ на 2023 год

Новак пообещал сохранить объемы добычи нефти в России по итогам 2023 года

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В 2023 году топливно-энергетический комплекс РФ продемонстрирует стабильные результаты и добудет по итогам года 527 млн т нефти. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономике, передает ТАСС.

По словам Новака, добыча нефти не достигнет прошлогоднего уровня в 535 млн тонн. Добыча угля останется примерно на уровне 2022 года — 440 млн тонн. Снижение ожидается по газу из-за прекращения поставок через «Северный поток», отметил вице-премьер.

Ранее аналитики прогнозировали, что для поддержания текущего уровня нефтедобычи России потребуются инвестиции в новые месторождения. Сам Новак ранее пояснял небольшое падение добычи в 2023 году обязательствами в рамках сделки ОПЕК+.

Напомним, РФ добровольно сократила добычу нефти в рамках этой сделки, а также экспорт — на 300 тыс. баррелей с сентября и до конца 2023 года. Это решение не затрагивает обязательства в ОПЕК+, уточнялось тогда.

Ранее доходы России от экспорта нефти упали из-за санкций.

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