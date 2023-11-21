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Депутаты Чехии предложили национализировать российскую собственность

В Чехии разрабатывают закон о конфискации замороженных российских активов

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Depositphotos

Чешские депутаты разрабатывают законопроект о национализации российских активов, замороженных в стране, передает телеканал ČT 24.

Как заявил инициатор идеи Ондржей Коларж, под национализацию могут попасть российский культурный центр в Праге и бывшие консульства.

«Я собрал депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности», — приводит его слова телеканал.

Законопроект пока не поступил на рассмотрение парламента. После одобрения депутатами документ должен будет подписать президент Чехии.

Ранее в Кремле называли решение о заморозке российской госсобственности в Чехии незаконным и требующим ассиметричного ответа.

Накануне Нацбанк Румынии сообщил о подготовке компании по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. Общая сумма и тоннаж золота вывезенный из Румынии в Российскую Империю не раскрывается.

Ранее экономист рассказала о том, что в Европе начинают жалеть о заморозке российских активов.

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