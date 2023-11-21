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На Западе планируют отказаться от инвестиций в уголь

Reuters: США и Франция планируют добиться запрета на инвестиции в уголь

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Франция при поддержке США намерена добиться полного запрета частного финансирования электростанций, работающих на угле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План получил название «Новая политика исключения использования угля» и будет продвигаться на предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Дубае. Он подразумевает резкое ограничение денежных вложений со стороны финансовых учреждений и страховых компаний, уточняет агентство.

«Мы намерены прекратить любое частное финансирование новых угольных проектов, которое не сопровождается системами улавливания углерода», — приводит Reuters слова представителя французских властей.

С инициативой Франция и США ознакомили в том числе членов правительства Индии. Главной целью является предотвращение дальнейшего потепления климата, отмечает агентство.

Однако план может столкнуться с неприятием со стороны азиатских стран, включая Индию и Китай, энергопотребление которых во многом зависит от угля. Они выступают против любых попыток затруднить строительство новых угольных электростанций, уточняют источники издания.

До этого стало известно, что суммарная выручка российских угольных предприятий упала на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее поставки российского угля в Китай упали до минимума с февраля.

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