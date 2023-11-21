В РФ назвали неприемлемой дискриминацией ограничения для россиян в банках Израиля

Директор департамента экономического сотрудничества Министерство иностранных дел России Дмитрий Биричевский назвал неприемлемой дискриминацией ограничения для российских граждан в банках Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что любые ограничения по национальному признаку являются дискриминацией и непозволительны ни в каком виде.

16 ноября израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан РФ даже при наличии израильского паспорта. Причиной тому стало предписание бельгийского депозитария Euroclear.

До этого сообщалось, что израильский банк впервые за два года решил вмешаться в мировой валютный рынок. После атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль центральный банк страны объявил о беспрецедентной программе поддержки шекеля на сумму $45 млрд.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.