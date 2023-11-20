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Румыния заявит о правах на золотой запас в России

Нацбанк Румынии потребует вернуть золото, вывезенное в Россию в начале XX века

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Depositphotos

Национальный банк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. Об этом заявил глава регулятора Мугур Исэреску , передает ТАСС.

По его словам, многие за рубежом, даже на уровне европейских лидеров, не знают о проблеме румынского золота. Румынские историки также мало поднимают этот вопрос за пределами страны.

«Наши проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне европейских руководителей, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью неизвестна», — отметил Исэреску.

СССР дважды частично возвращал ряд золотых изделий — в 1935 и 1956 годах.

Чтобы исправить ситуацию, Нацбанк поддержит инициативу депутата Европарламента Эуджена Томака по информированию евродепутатов. Также регулятор планирует предоставить работы по теме золотого запаса на английском языке.

До этого в Крыму выразили опасения из-за судьбы скифского золота.

Ранее в Испании поймали банду, вывезшую скифское золото с Украины.

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