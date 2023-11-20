Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля

Рубль продолжает укрепляться на фоне продажи иностранной валюты экспортерами. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Также, по его словам, стимулом для укрепления российской валюты стал рост ключевой ставки Центробанка РФ.

«При этом слишком высокий курс способен негативно сказаться на бюджете, так что ожидать более сильного укрепления рубля скорее не стоит, хотя краткосрочные движения за диапазон 85-90 рублей (за доллар — «Газета.Ru») могут происходить», — продолжил Тимошенко.

По прогнозам эксперта, доллар на этой неделе будет держаться на отметке 88-90 руб., евро — в диапазоне 96-98 руб.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов до этого отмечал, что объем кредитов в юанях в крупнейших банках России с начала года вырос в разы. Аналитик считает, что компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, нуждаются в валютных займах для расчетов с иностранными партнерами.

Ранее в МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире.