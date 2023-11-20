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В США отказались признать дело «ЮКОС против РФ» неподсудным

Суд в США отказал РФ в иммунитете по делу о выплате $60 млрд по делу ЮКОСа

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Андрей Стенин/РИА Новости

Суд Округа Колумбия в США отказался признать дело «ЮКОС против РФ» неподсудным. Об этом пишет «РБК».

«Дело теперь может переходить к рассмотрению по существу в целях определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения согласно Нью-Йоркской конвенции», — заявила судья Берил Хауэлл.

До этого Высокий суд в Лондоне отказал РФ в иммунитете по делу о выплате $60 млрд акционерам ЮКОСа.

Спор между РФ и бывшими мажоритарными владельцами ЮКОСа длится уже больше 10 лет. Акционеры требуют компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании. В 2014 году арбитражный суд в Гааге удовлетворил их требование и постановил выплатить трем компаниям чуть более $50 млрд. Затем исполнение решения суда приостановили, снова возобновив его действие в 2020 году.

К настоящему моменту сумма компенсации с процентами достигла почти $60 млрд.

Сейчас бывшие активы ЮКОСа составляют около 75% активов ПАО «Роснефть».

Ранее экс-глава ЮКОСа Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) оценил свое состояние в $500 млн.

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