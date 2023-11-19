Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китаю предложили увеличить дефицит ВВП

Китайский экономист Цзя Гэньлян призвал увеличить дефицит бюджета КНР до 5% ВВП

close
100%
Хайлу Ван/Architectural Photography Awards

Китаю следует нарастить дефицит бюджета до 5% ВВП, резко увеличив бюджетные расходы. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению китайского экономиста Цзя Гэньляна на фоне торгового противостояния с Западом Китай должен сосредоточиться на внутреннем спросе и экономическом росте за счет внутреннего рынка. Он рекомендовал правительству активнее нанимать работников в госсектор и значительно увеличивать государственные расходы, чтобы таким образом повысить доходы и потребление населения.

По словам аналитика, Китаю не стоит опасаться снижения торгового профицита в условиях протекционизма на Западе, поскольку страна может компенсировать падение экспорта за счет увеличения бюджетного дефицита. Рост дефицита и госрасходов позволит эффективно поддержать спрос в экономике и доходы граждан.

Экономист отметил, что недавнее повышение дефицита бюджета Китая до 3,8% ВВП — верное решение, которое поможет активизировать экономический рост. Однако по его мнению, этого все еще недостаточно, и порог дефицита необходимо увеличить как минимум до 5% ВВП.

До этого стало известно, что долговой кризис в Китае может обойтись региональным банкам в триллионы юаней.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий