Китаю предложили увеличить дефицит ВВП

Китаю следует нарастить дефицит бюджета до 5% ВВП, резко увеличив бюджетные расходы. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению китайского экономиста Цзя Гэньляна на фоне торгового противостояния с Западом Китай должен сосредоточиться на внутреннем спросе и экономическом росте за счет внутреннего рынка. Он рекомендовал правительству активнее нанимать работников в госсектор и значительно увеличивать государственные расходы, чтобы таким образом повысить доходы и потребление населения.

По словам аналитика, Китаю не стоит опасаться снижения торгового профицита в условиях протекционизма на Западе, поскольку страна может компенсировать падение экспорта за счет увеличения бюджетного дефицита. Рост дефицита и госрасходов позволит эффективно поддержать спрос в экономике и доходы граждан.

Экономист отметил, что недавнее повышение дефицита бюджета Китая до 3,8% ВВП — верное решение, которое поможет активизировать экономический рост. Однако по его мнению, этого все еще недостаточно, и порог дефицита необходимо увеличить как минимум до 5% ВВП.

До этого стало известно, что долговой кризис в Китае может обойтись региональным банкам в триллионы юаней.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.