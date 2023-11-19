Германии грозят последствия из-за блокировки €60 млрд

Германии не избежать краткосрочных последствий из-за решения суда о запрете расходования €60 млрд из бюджета. Об этом заявила министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, правительству предстоит найти другие средства для финансирования модернизации экономики и инфраструктуры. Ранее Конституционный суд ФРГ запретил кабинету министров тратить €60 млрд евро, переброшенные из антиковидного фонда на экологические проекты. Средства были переведены в 2021 году кабинетом министров, возглавляемым нынешним канцлером Германии Олафом Шольцом.

Линднер назвала эту ситуацию поворотным моментом, который в краткосрочной перспективе будет жестким, но в долгосрочной может принести пользу. Придется вести более эффективную политику с меньшими затратами, резюмировала министр.

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