Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германии грозят последствия из-за блокировки €60 млрд

Минфин ФРГ: стране не избежать последствий из-за запрета тратить €60 млрд

close
100%
Global Look Press

Германии не избежать краткосрочных последствий из-за решения суда о запрете расходования €60 млрд из бюджета. Об этом заявила министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, правительству предстоит найти другие средства для финансирования модернизации экономики и инфраструктуры. Ранее Конституционный суд ФРГ запретил кабинету министров тратить €60 млрд евро, переброшенные из антиковидного фонда на экологические проекты. Средства были переведены в 2021 году кабинетом министров, возглавляемым нынешним канцлером Германии Олафом Шольцом.

Линднер назвала эту ситуацию поворотным моментом, который в краткосрочной перспективе будет жестким, но в долгосрочной может принести пользу. Придется вести более эффективную политику с меньшими затратами, резюмировала министр.

До этого в ФРГ рассказали, почему ЕС нельзя прекращать поддержку Украины.

Ранее британцы начали массово отключать холодильники.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий