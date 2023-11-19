Песков назвал прогнозируемые темпы роста экономики недостаточными

У России есть большой потенциал и учитывая заявленные 3% в год роста экономики — недостаточные. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По его словам, темпы должны быть выше, у России есть потенциал для большего в период максимальной мобилизации. Песков отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным масштабом санкций, с которыми не приходилось иметь дела ни одной другой стране в мире. Однако благодаря продуманным и своевременным мерам, предпринятым руководством страны, а также титанической работе правительства, удалось выдержать это испытание.

«Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами <...> Сейчас нам надо компенсировать многие пробелы», — сказал Песков.

Песков отметил, что в текущих условиях важно сохранить положительную динамику. Задача — увеличить темпы, несмотря на удары по экономике извне.

До этого в Кремле заявили о неслыханной санкционной нагрузке РФ со стороны стран Запада.

Ранее Песков сообщил, что ожидает продолжения давления Запада.