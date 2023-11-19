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В Москве ажиотаж на рынке новостроек в котлованах

«Ъ»: квартиры на этапе стройки в Москве с начала года подорожали на 26,8%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Москве наблюдается ажиотажный спрос на квартиры в новостройках, которые только начинают строиться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за год предложение таких объектов сократилось почти на треть. Аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» подсчитали, что доля квартир в домах на начальной стадии строительства — котлован или первые этажи — в общем объеме предложения на первичном рынке Москвы снизилась с 37,5% в октябре 2022 года до 25,2% в октябре 2023 года.

Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов связывает высокий спрос с активностью инвесторов, которые покупают такие квартиры на стадии котлована, чтобы в дальнейшем перепродать их по более высокой цене.

Из-за дефицита предложения цены на квартиры в домах на начальном этапе строительства растут быстрее, чем в уже готовых новостройках. Так, по данным «НДВ Супермаркет недвижимости», стоимость «квадрата» в котлованах за год выросла на 26,8%, тогда как в сданных домах — на 14,7%.

При этом в готовых домах накапливается непроданное предложение. Так, по данным Метриум, количество лотов в сданных домах увеличилось на 41,4% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что инвесторы стараются избегать уже готовых объектов.

До этого ЦБ выразил обеспокоенность тем, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья.

Ранее в России раскрыли реальный рост стоимости новостроек.

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