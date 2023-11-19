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Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти

Венесуэла заявила о планах с РФ восстановить суточный уровень добычи нефти

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Kin Cheung/AP

Россия и Венесуэла намерены восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его. Об этом заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

По его словам, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Хиль Пинто отметил, что западные рестрикции сильно повлияли на добычу сырья.

»<…> цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией «Роснефть», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что в комиссии есть договоренность о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения PDVSA.

Министр обратил внимание, что после того, как уровень добычи восстановят, будут стремится к его увеличению «как минимум вдвое».

Накануне глава МИД Венесуэлы заявил о сотрудничестве с РФ против давления Запада на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее власти Венесуэлы заметили сопротивление США налаживанию отношений.

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