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Стало известно о сохранении запрета на железнодорожные перевозки дизеля за рубеж

«Ъ»: запрет на железнодорожные перевозки дизеля за рубеж остался в силе

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Власти не сняли эмбарго на железнодорожные поставки дизельного топлива за рубеж вместе с отменой временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника издания в отрасли, данное решение призвано сохранить объемы зимнего дизтоплива внутри страны, поскольку оно экспортируется только железнодорожным транспортом, тогда как летнее дизтопливо можно вывозить в направлении портов по системе «Транснефти».

Как пишет «Ъ», в декабре по железной дороге на экспорт через порты может быть направлено порядка 200–300 тыс. т бензина. Один из источников газеты рассказал, что РЖД уже возобновила согласование заявок на экспорт этого топлива.

До этого Минэнерго РФ сообщило, что российское правительство приняло решение снять ограничения на экспорт бензина из РФ.

16 ноября цена бензина Аи-92 в европейской части России снизилась на 4,03% и составила 49 287 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,74% до 52 386 рублей за тонну. Также снизились цены на все виды дизельного топлива. При этом неделей ранее стоимость бензина подросла на фоне слухов о скорой отмене запрета экспорта.

Ранее в России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего.

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