Энергоэксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России

Для заметного снижения цен на бензин в России не хватает рыночной конкуренции между производителями. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, комментируя отмену запрета на экспорт бензина.

По мнению эксперта, такая мера позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но не станет стимулом для серьезного снижения цен на бензин.

«Из-за отсутствия реальной конкуренции в производстве топлива у производителей нет рыночных стимулов для снижения цен. Де-факто, топливный рынок держится на «джентльменском соглашении», в рамках которого нефтяники удерживают цены в границах инфляции в обмен на многомиллиардные субсидии в адрес нефтеперерабатывающих заводов», — пояснил Родионов.

Он уточнил, что решить проблему поможет только демонополизация нефтепереработки. Среди других нужных мер — резкое увеличение нормативов биржевых продаж топлива, снижение акцизов и ослабление региональных нормативов предоставления земли под строительство новых автозаправок, сказал энергоэксперт.

Биржевые цены на бензин и дизель в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и цены на заправках.

Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Он был снят с 17 ноября. По данным Минэнерго РФ, за последние два месяца внутренний рынок насытился топливом, в результате чего возник профицит предложения. Это привело к снижению биржевых оптовых цен на бензин. Кроме того, приближается зимний период, спрос на бензин падает. А значит, уровень загруженности нефтеперерабатывающих предприятий и производителей бензина скоро снизится, уточнили в ведомстве.

Ранее в России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего.