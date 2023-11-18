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Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее

Маск заявил, что соцсеть Х подаст иск против СМИ и фирм, выступивших против нее

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Tingshu Wang/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что 20 ноября социальная сеть Х подаст иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями бизнесмена.

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск в своем аккаунте в Х.

В этот же день стало известно, что американская анимационная корпорация Walt Disney, кинематографические компании Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures приостанавливают свои рекламные кампании в социальной сети X из-за поддержки ее владельцем Илоном Маском антисемитской публикации, опубликованной на платформе.

Издание The Washington Post еще в сентябре писало, что американские правозащитные организации обвиняют Маска в разжигании ненависти в соцсети посредством «амнистии» различных пользователей, которые ранее были заблокированы за антисемитские высказывания.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вызвался помочь Маску в борьбе с антисемитизмом.

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