Аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки ЦБ

Центробанк РФ на заседании 15 декабря повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Трифонов.

«Резкое ускорение темпов роста цен в начале ноября хоть и было вызвано единоразовым фактором увеличения цен автопроизводителей, усиливает риски превышения инфляцией уровня в 7,5% уже в начале декабря. То есть будет преодолен потолок годовой инфляции, который спрогнозировал ЦБ на 2023 год», — пояснил эксперт.

Кроме того, из-за роста цен на автомобили резко ускорились инфляционные ожидания населения, уточнил аналитик. Трифонов не исключил, что они могут снизиться ближе к декабрьскому заседанию, поэтому шаг повышения ключевой ставки скорее всего будет не более 100 базисных пунктов.

Центробанк России на заседании совета директоров 27 октября четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Центробанк объяснил свое решение о повышении ставки высокими темпами текущей инфляции. Регулятор пересмотрел прогноз по росту цен в России по итогам этого года. Годовая инфляция, по оценкам ЦБ, составит 7-7,5% в 2023 году вместо ранее ожидавшихся 6-7%.

Что делать россиянам в моменте — в в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик спрогнозировал рост ставок по вкладам в декабре.