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Финансист спрогнозировал цены на нефть на следующую неделю

Финансист Галактионов: баррель Brent на следующей неделе будет стоить $81-83

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Shutterstock

На следующей неделе цена барреля эталонной североморской марки Brent вернется в диапазон $81-83. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, комментируя обвал цен на нефть 16 ноября. Тогда стоимость барреля Brent упала до $76,75, или на 5,46%.

«Фундаментально рынок остается в дефиците, что на днях подтвердили Международное энергетическое агентство (МЭА) и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В конце следующей недели ожидается встреча министров стран ОПЕК+. Не исключено продление альянсом добровольного сокращения добычи нефти на начало 2024 года. Это могло бы поддержать котировки сырья и вернуть их к более высоким уровням», — прокомментировал он.

МЭА в ноябрьском отчете спрогнозировала существенный дефицит нефти в мире же к концу этого года из-за дальнейшего снижения нефтепоставок Россией и Саудовской Аравией. В ноябре вице-премьер России Александр Новак объявил, что Москва продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия 4 октября приняла решение о продолжении реализации меры по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года. ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, до 40,46 млн баррелей в день, сообщили в июне в альянсе. В альянс входят Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

Выгоден ли России дефицит нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал цены на нефть к концу года.

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