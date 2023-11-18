Аналитик спрогнозировал исполнение российcкого бюджета на 2024-2026 годы

Российский бюджет на 2024-2026 годы с большой долей вероятности будет исполнен. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Внешними вызовами для бюджета могут быть обвал цен на нефть, новые санкции против российской экономики, геополитическая обстановка. Но с начала XXI века российская экономика пережила не один мировой экономический кризис и каждый раз выходила из кризиса более сильной», — отметил он.

Антонов добавил, что параметры бюджета влияют на социальную политику — прежде всего, выполнение государством его социальных обязательств.

«Также — на обороноспособность и безопасность страны, на стимулирование развития отраслей экономики, на развитие крупных национальных проектов. Бюджет влияет и на курс рубля: слабые показатели доходной части бюджета негативно сказываются на курсе национальной валюты», — сказал аналитик.

Госдума в пятницу в третьем чтении приняла российский бюджет на 2024-2026 годы. Он имеет статус федерального закона, который подписывает президент РФ Владимир Путин. Что нужно знать о новом бюджете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о хорошей погоде в российской экономике.