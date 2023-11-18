Apple и Disney на время откажутся от размещения рекламы в соцсети X

Американская анимационная корпорация Walt Disney, кинематографические компании Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures приостанавливают свои рекламные кампании в социальной сети X из-за поддержки ее владельцем Илоном Маском антисемитской публикации, опубликованной на платформе ранее. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Согласно информации новостного портала Axios, технологическая компания Apple тоже на время откажется от размещения рекламы в этой соцсети.

«Apple 17 ноября приостановила закупку рекламы на платформе», — сообщил порталу информированный источник.

Незадолго до этом Маск публично поддержал публикацию пользователя интернет-площадки о том, что что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям».

До этого американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск пообещал, что любой пользователь социальной сети X, публично поддерживающий геноцид, подвергнется блокировке.

Ранее Нетаньяху вызвался помочь Маску в борьбе с антисемитизмом.