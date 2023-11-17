Группа преступников ограбила банк в Москве на 300 млн рублей

Группа вооруженных преступников ограбила банк в центре Москвы на 300 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, злоумышленники открыли стрельбу по курьерам у банка на Пресненском валу и похитили у них порядка 300 млн рублей. Их ищут.

По данным Telegram-канала 112, преступники передвигались на автомобиле марки Mercedes.

До этого в Крыму грабителя, укравшего у пенсионерки сумку, задержали двое спортсменов-борцов.

7 ноября неизвестный сорвал сумку с плеча пожилой женщины, стоявшей на остановке, и попытался убежать. Спортсмен Михаил и тренер Зограб случайно оказались неподалеку от места происшествия.

В итоге борцы обезвредили злоумышленника и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Похищенная сумка вернулась к владелице в целости и сохранности. Спортсмен рассказал, что после дачи показаний в полиции он подвез женщину до Балаклавы и остался с ней на связи.

Ранее в Париже ограбили магазин всемирно известного бренда на миллионы долларов.