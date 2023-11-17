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Компании смогут использовать искусственный интеллект в создании сценариев роботизации

Сбер интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу для бизнеса SaluteRPA

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Freepik.com

Сбер интегрировал функционал GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA, что позволит клиентам компании использовать искусственный интеллект в создании и настройке сценариев роботизации. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Разработчики платформы SaluteRPA от Сбера представили новый набор компонентов взаимодействия с нейросетевой моделью GigaChat, интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API, для роботизации бизнес-процессов. Такой набор, как пояснили в Сбере, упрощает создание и настройку сценариев роботизации. В результате компании могут использовать возможности GigaChat в своей деятельности.

В компании уточнили, что компоненты работы с GigaChat упрощают создание программных роботов с искусственным интеллектом. Это позволяет решать задачи, связанные с обработкой текста, принятием решений и генерацией ответов, значительно повышая уровень автоматизации процессов.

Также в Сбере отметили, что команда компании предоставляет инструменты для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты могут провести проект от начала до конца (end-to-end), начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением.

SaluteRPA входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и доступен для использования госкомпаниям.

GigaChat API — программный интерфейс доступа к GigaChat для бизнеса. С его помощью компании могут использовать сервис для собственных решений и оптимизации процессов.

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