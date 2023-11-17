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Экс-премьер Украины назвал свою страну банкротом

Экс-премьер Азаров заявил о банкротстве Украины

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Украину можно считать банкротом, поскольку она не может самостоятельно наполнить госбюджет. Об этом бывший украинский премьер-министр Николай Азаров написал в своих социальных сетях.

«Кризис в Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже зафиксировано. Это банкротство проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет. 75% бюджета – это заемные или грантовые средства!» — написал Азаров.

По его словам, уже в октябре финансовое состояние украинского государства было таково, что выплата зарплат госслужащим зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере €1,5 млрд.

3 ноября Национальный банк Украины спрогнозировал снижение международной помощи Киеву в 2024 и 2025 годах до $38,5 млрд и $25 млрд соответственно. Кроме того, ожидается рост госдолга Украины: его соотношение к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны поднимется до более чем 95% ВВП в 2024–2025 годах.

В октябре стало известно, что украинские платежи по кредитам МВФ впервые приблизились к отметке в $1 млрд.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что международные резервы страны сокращаются.

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