Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.

«Доходы в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., а в 2026-м — 34,1 трлн руб.», — уточняется в сообщении Госдумы.

В течение всего трехлетнего периода планируется дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП страны.

Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут госзаимствования и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для сбалансированности бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб.

В принятом проекте также указано, что в 2024 году увеличат финансирование по восьми государственным программам, направленным на развитие науки, промышленности и технологий.

По прогнозу спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. Причем более 2/3 из них не будут зависеть от нефти и газа.

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