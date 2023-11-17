Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.

«Доходы в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., а в 2026-м — 34,1 трлн руб.», — уточняется в сообщении Госдумы.

В течение всего трехлетнего периода планируется дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП страны.

Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут госзаимствования и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для сбалансированности бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб.

В принятом проекте также указано, что в 2024 году увеличат финансирование по восьми государственным программам, направленным на развитие науки, промышленности и технологий.

По прогнозу спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. Причем более 2/3 из них не будут зависеть от нефти и газа.

16 ноября Дума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий