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В Херсонской области заявили, что оценка ущерба Каховской ГЭС пока предварительная

Сенатор Кастюкевич: ущерб от разрушения Каховской ГЭС еще предстоит оценить

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Alina Smutko/Reuters

Истинный ущерб, нанесенный Херсонской области разрушением Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, еще предстоит окончательно оценить. Об этом РИА Новости заявил сенатор Российской Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что летом властями был оценен ущерб от разрушения плотины в 1,5 млрд рублей, но это предварительные данные.

«Конечная сумма будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет свое жилье, а инфраструктура будет восстановлена. Есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно», — добавил он.

В октябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить украинским властям иск за нанесенный ущерб. При этом он отметил, что сейчас от исков вряд ли будет практическая польза, однако, по мнению Сальдо, они помогут задокументировать ущерб, что «пригодится в будущем».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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