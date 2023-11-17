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В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от западных санкций

Посол Бердыев: санкции Запада наносят серьезный ущерб росту мировой экономики

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Максим Блинов/РИА Новости

Западные рестрикции наносят удары по перспективам мирового экономического роста. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста», — отметил дипломат.

По его словам, ограничения со стороны западных стран подпитывают бедность, провоцируют энергетический дефицит и рост инфляции. Посол по особым поручениям обратил внимание, что в эти же усилия вписывается необходимость трансформации системы международных платежных расчетов. Бердыев подчеркнул, что в этой связи страны — члены АТЭС беспокоит вопрос перспектив дедолларизации мировой экономики.

17 ноября посольство РФ заявило о сопротивлении мира гегемонии США. Так сотрудники дипмиссии прокомментировали решение американских властей вновь расширить санкционный список в отношении Москвы.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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