В МИД заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от западных санкций

Западные рестрикции наносят удары по перспективам мирового экономического роста. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста», — отметил дипломат.

По его словам, ограничения со стороны западных стран подпитывают бедность, провоцируют энергетический дефицит и рост инфляции. Посол по особым поручениям обратил внимание, что в эти же усилия вписывается необходимость трансформации системы международных платежных расчетов. Бердыев подчеркнул, что в этой связи страны — члены АТЭС беспокоит вопрос перспектив дедолларизации мировой экономики.

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