Росрыболовство: ограничивать вывоз рыбы с Камчатки по аналогии с икрой не планируется

Планировать расширение эксперимента по ограничению вывоза икры авиапассажирами с Камчатки на другие виды рыбной продукции — не в планах. Об этом сообщил ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе международной выставки-форума «Россия».

«На данный момент нет таких планов», — ответил Шестаков на соответствующий вопрос.

Шестаков также отметил, что ведомство рассматривает возможность расширения эксперимента на другие регионы.

«У нас есть предложение от Чукотки. И, возможно, это предложение будет рассмотрено положительно», — уточнил Шестаков.

В 2022 году на Камчатке вступил в силу запрет на вывоз более 10 кг икры на человека за один рейс. Правило действует с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года. Камчатка является лидирующим регионом Дальнего Востока по вылову лососей и производству рыбной продукции, в том числе и красной икры.

В августе на Камчатке полиция задержала шесть подозреваемых в незаконном обороте красной икры.

Также ФСБ накрыла сеть контрабанды черной икры в России.

Ранее на Сахалине поймали браконьеров с камчатским крабом на полмиллиона рублей.