Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрос на подростков среди российских работодателей вырос в 3,5 раза

Предлагаемая зарплата для подростков в РФ в ноябре составила 53 тыс. руб.

close
100%
Григорий Сысоев/ РИА Новости

По данным исследования «Авито Работы», стало известно, что средняя предлагаемая зарплата для подростков РФ в ноябре составила 53 тысячи рублей, а спрос на таких сотрудников среди работодателей за год вырос в 3,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании отмечается, что в ноябре интерес среди подростков к трудоустройству вырос на 63% по сравнению с ноябрем 2022 года.

В публикации отмечается, что самые высокие зарплаты для юных кандидатов предлагают в автомобильном сегменте, там им предлагают 72 тыс. рублей, а также в сферах транспорта и логистики — 66 тыс. рублей. В IT-сфере подросткам предлагают 65 тыс. рублей. Больше всего вакансий для подростков в ноябре предлагали в бьют-сегменте, где средняя зарплата составляет до 52 тыс. рублей.

До этого стало известно, что количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось, как сообщили в пресс-службе МВД, по итогам восьми месяцев 2023 года. Иностранные граждане получили 110,5 тыс. разрешений на работу, что на 19,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 46,1 тыс. разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам, что составляет прирост 0,9% по сравнению с 2022 годом.

Ранее в Госдуме рассказали, куда может пойти работать подросток.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий