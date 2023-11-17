Спрос на подростков среди российских работодателей вырос в 3,5 раза

По данным исследования «Авито Работы», стало известно, что средняя предлагаемая зарплата для подростков РФ в ноябре составила 53 тысячи рублей, а спрос на таких сотрудников среди работодателей за год вырос в 3,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании отмечается, что в ноябре интерес среди подростков к трудоустройству вырос на 63% по сравнению с ноябрем 2022 года.

В публикации отмечается, что самые высокие зарплаты для юных кандидатов предлагают в автомобильном сегменте, там им предлагают 72 тыс. рублей, а также в сферах транспорта и логистики — 66 тыс. рублей. В IT-сфере подросткам предлагают 65 тыс. рублей. Больше всего вакансий для подростков в ноябре предлагали в бьют-сегменте, где средняя зарплата составляет до 52 тыс. рублей.

До этого стало известно, что количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось, как сообщили в пресс-службе МВД, по итогам восьми месяцев 2023 года. Иностранные граждане получили 110,5 тыс. разрешений на работу, что на 19,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 46,1 тыс. разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам, что составляет прирост 0,9% по сравнению с 2022 годом.

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