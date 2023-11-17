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В Херсонской области планируют создать крупный агрокластер

Сенатор Кастюкевич: в Херсонской области хотят построить крупный агрокластер

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Крупный аграрный кластер может появиться на территории Херсонской области. Об этом журналистам рассказал российский сенатор от региона Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.

По его словам, местная администрация планирует построить масштабный аграрный кластер. Ожидается, что он будет использоваться для хранения и транспортировки различной сельскохозяйственной продукции. Кроме того, на его территории должны появиться объекты для переработки соответствующей продукции.

Как сказал Кастюкевич, в частности речь идет о работе с овощами и фруктами. В то же время он указал на необходимость в целом развивать Херсонскую область как один из сельскохозяйственных российских регионов.

«Есть планы по модернизации систем орошения — при Советском Союзе они были одними из лучших, — создания комфортной инфраструктуры и многое другое», — добавил законодатель.

9 ноября президент РФ Владимир Путин провел двусторонние переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Во время встречи российский лидер заявил о превращении страны в крупнейшего в мире экспортера сельскохозяйственной продукции.

Ранее в РФ предложили разрешить гражданам тратить материнский капитал на развитие фермерского хозяйства.

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