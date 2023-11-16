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В США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России

Госдеп: США делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России

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Depositphotos

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон делает все возможное для ограничения нефтяных доходов Российской Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, власти Соединенных Штатов «работают с коалицией партнеров по ценовому потолку и абсолютно привержены обеспечивать применение ценового потолка и делать все возможное, чтобы сократить доходы» РФ от ископаемого топлива.

Пайатт также указал, что американская сторона рассматривает этот механизм как «работающий».

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Россия сумела нарастить доходы от нефти с газом, а введенный Западом потолок цен на энергоносители продемонстрировал свою неэффективность и даже невольно привел к укреплению рубля.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Соединенные Штаты не планируют отказываться от ценового лимита на экспортируемые из России нефтепродукты на международным рынке.

Ранее Мишустин рассказал о состоянии нефтегазовой сферы РФ на фоне санкций.

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