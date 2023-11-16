В Совфеде прокомментировали динамику роста ВВП

Динамика роста ВВП России вышла на доковидный уровень, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

По его словам, в третьем квартале ВВП вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительно выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ.

«Столь высокий рост ВВП в третьем квартале мы видели последний раз в 2008 году. Это свидетельствует о значительном результате российской экономики», — отметил сенатор.

Основные факторы роста, по его словам, — это обрабатывающая промышленность и торговля. Шендерюк-Жидков полагает, что в целом динамика ВВП вышла на доковидный уровень. При сохранении потребительской активности и бюджетном стимулировании в ближайшие месяцы ВВП может полностью преодолеть последствия падения в 2022 году, считает сенатор.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ВВП России в 2023 году будет выше прогнозов.

Ранее Мишустин раскрыл темпы роста ВВП России за девять месяцев.